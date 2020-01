Protagonista de ‘Arrow’ tem crise de pânico durante entrevista

Stephen Amell resolveu conversar abertamente sobre sua saúde mental após o fim das gravações da série “Arrow”, que terá seu último episódio exibido na semana que vem nos EUA. O ator teve problemas para se despedir do personagem que viveu durante sete anos e acabou tendo dificuldades para concluir uma entrevista a Michael Rosenbaum, para o podcast Inside of You.

Os dois discutiam sobre o futuro quando Stephen afirmou que estava “batalhando” para assimilar o fim da série. Ele explicou que esse e outros problemas o deixaram “mentalmente exausto” e que ele estava tão mal que ficou dois dias largado no sofá sem comer.

O astro, depois da discussão, começou a ter uma crise de ansiedade. Ele questionou: “Está quente aqui ou só eu que estou suando?”. O âncora sugeriu abrir uma janela, mas Amell teve de abandonar a entrevista, dizendo que ia passar mal.

I did Rosey’s podcast after Arrow ended. We had to cut it short because I had a full on panic attack. It wasn’t pretty. I came back a few weeks ago to chat about it. I was in a really bad spot and I’m happy to report that I’m doing much better. Listen please 🙂 https://t.co/bpnUDqtQZN

— Stephen Amell (@StephenAmell) January 21, 2020