Protesto convocado pelo canal Bel Para Meninas contra YouTube tem baixa adesão em São Paulo

Manifestação foi marcada devido à exclusão da conta da influenciadora Bel Peres após repercussão do vídeo de Felca sobre ‘adultização’

Reprodução/Instagram/@belperes_oficia Manifestação em rede social da influenciadora Isabel Peres, dona do canal Bel Para Meninas, contra decisão do YouTube



O protesto convocado pela influenciadora Isabel Peres, dona do canal Bel Para Meninas, contra o YouTube não reuniu o público esperado nesta sexta-feira (29), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Fãs que compareceram relataram que Bel permaneceu no local por cerca de dez minutos e deixou o protesto em seguida. A manifestação foi marcada devido à exclusão do canal, no último dia 20 de agosto. A plataforma removeu a conta, criada em 2012, por violar as políticas de segurança infantil.

A decisão ocorreu depois da repercussão do vídeo “Adultização”, do youtuber Felca, que denunciou conteúdos considerados exploratórios em canais brasileiros com participação de crianças. Em comunicado, o YouTube afirmou adotar tolerância zero a comportamentos predatórios, proibindo a publicação de material que envolva sexualização de menores de 18 anos. A plataforma acrescentou que, em 2024, removeu globalmente 18,8 milhões de vídeos por violação dessa política.

Bel, que completou 18 anos neste ano, se emocionou em vídeos publicados nas redes sociais, alegando injustiça. “Dói ver tudo o que eu e minha família construímos ao lado do YouTube ser jogado fora de repente”, disse. Segundo ela, poucos dias antes da exclusão, funcionários da plataforma haviam afirmado que o canal não violava as diretrizes.

O canal de sua mãe, Francinete Peres, também foi removido. Entre os conteúdos que levantaram críticas, estão vídeos publicados quando Bel era criança, em que aparecia em situações vistas por parte do público como humilhações. Em 2020, o caso já havia gerado debate nas redes sociais, mas a influenciadora e os pais sempre negaram irregularidades.

Além de Bel, outros criadores de conteúdo também tiveram os canais excluídos recentemente, como João Caetano, o casal Paty e Dedé e Taspio. Todos foram apontados pela plataforma por violações graves ou recorrentes das regras. Apesar de poder recorrer da decisão, Bel afirma viver os “piores dias de sua vida” e pede a reversão da medida. “Eu sou uma pessoa, tenho sentimentos, não mereço ser descartada sem ser ouvida”, disse.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA