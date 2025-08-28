Influenciador Hytalo Santos e marido são transferidos para presídio na Paraíba

Acusações contra o casal incluem pedofilia e exploração sexual de menores; caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo do Felca, que levantou um debate nacional sobre a adultização de crianças

Alexandre Serpa/Ato Press/Estadão Conteúdo Influenciador digital Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente, foram transferidos de uma unidade prisional em São Paulo para um presídio na Paraíba



O influenciador digital Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente, foram transferidos de uma unidade prisional em São Paulo para um presídio na Paraíba. A transferência ocorreu após o casal ter sido preso em São Paulo sob suspeita de planejar uma fuga do Brasil.

A detenção do casal ocorreu no dia 15 de agosto. Após a realização de um exame de corpo de delito, eles foram levados para o Aeroporto Internacional de Guarulhos e, de lá, retornaram à Paraíba, onde cumprirão a pena.

As acusações contra Hytalo Santos e Israel Vicente incluem pedofilia e exploração sexual de menores. O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo pelo influenciador Felca, que levantou um debate nacional sobre a adultização de crianças. Em resposta à comoção pública, o Congresso Nacional iniciou discussões sobre a criação de novos projetos de lei para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes no país.

