Influenciador Hytalo Santos e marido são transferidos para presídio na Paraíba

Acusações contra o casal incluem pedofilia e exploração sexual de menores; caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo do Felca, que levantou um debate nacional sobre a adultização de crianças

  • Por Jovem Pan
  • 28/08/2025 15h27 - Atualizado em 28/08/2025 15h28
Alexandre Serpa/Ato Press/Estadão Conteúdo O influenciador Hytalo Santos (de branco) e seu marido Israel Nata Vicente (fora da foto), conhecido como MC Euro, são transferidos do Distrito Policial de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros Influenciador digital Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente, foram transferidos de uma unidade prisional em São Paulo para um presídio na Paraíba

O influenciador digital Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente, foram transferidos de uma unidade prisional em São Paulo para um presídio na Paraíba. A transferência ocorreu após o casal ter sido preso em São Paulo sob suspeita de planejar uma fuga do Brasil.

A detenção do casal ocorreu no dia 15 de agosto. Após a realização de um exame de corpo de delito, eles foram levados para o Aeroporto Internacional de Guarulhos e, de lá, retornaram à Paraíba, onde cumprirão a pena.

As acusações contra Hytalo Santos e Israel Vicente incluem pedofilia e exploração sexual de menores. O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo pelo influenciador Felca, que levantou um debate nacional sobre a adultização de crianças. Em resposta à comoção pública, o Congresso Nacional iniciou discussões sobre a criação de novos projetos de lei para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes no país.

*Com informações de Marcelo Mattos

*Reportagem produzida com auxílio de IA

