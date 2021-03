Próximo bebê de Meghan e Harry pode homenagear Diana, aponta levantamento

Um estudo feito pela Betfair.net – empresa especializada no cálculo de probabilidades – aponta que o próximo bebê do casal pode receber o nome da avó, princesa Diana, morta em 1997

EFE/EPA/TOBY MELVILLE / POOL Príncipe Harry e Meghan Markle deixaram a família real



Meghan Markle e Harry ganharam destaque nos últimos meses e estamparam manchetes em jornais de todo o mundo depois de romper com a família real britânica. Atualmente morando nos Estados Unidos, o casal anunciou que a família vai crescer e Archie – o primeiro filho do casal – ganhará uma irmã. A novidade foi muito comentada na internet e apostas acerca do nome da criança tomaram as redes sociais e resultou, inclusive, num estudo oficial da Betfair.net, empresa especializada no cálculo de probabilidades. De acordo com o levantamento, o bebê tem grandes chances de receber o nome da avó, a princesa Diana, morta em 1997 em um acidente de carro.

‘Diana’ aparece no topo da lista com 12,5% de chances de ser o escolhido e é seguido por nomes como Allegra, com 8,3%, e Isabella, com 7,7%. O estudo também considerou a possibilidade do bebê receber o nome de alguma personalidade famosa e ‘Kamalla’ (nome da vice-presidente dos Estados Unidos) lidera as opções.

Para a construção da lista, o time de especialistas da empresa consideram diferentes fatores que podem influenciar a escolha, como a vida pessoal dos envolvidos, tendências na internet e personalidades públicas que tiveram destaque no último ano. Nas redes, comentaram sobre a possível escolha do casal. Confira.

