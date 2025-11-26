Quem era o influencer ‘Cearense do Grau’, morto durante abordagem policial 

Ruan Carlos, de 18 anos, morava em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, e ficou famoso por publicar vídeos realizando manobras de motocicleta

O influenciador Ruan Carlos da Silva Morais, conhecido nas redes sociais como “Cearense do Grau”, morreu na última terça-feira (25), aos 18 anos, durante uma abordagem policial. Ele ganhou notoriedade ao publicar vídeos realizando manobras de motocicleta e compartilhando, com humor, momentos do seu cotidiano. O caso aconteceu em Maracanaú, na Grande Fortaleza.

Com mais de 400 mil seguidores no Instagram, Ruan costumava gravar sequências em que aparecia executando “graus” e outras acrobacias. Em um dos registros, ele surge se arriscando em uma pista ao lado de uma passageira, prática que ajudou a impulsionar sua popularidade online.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará afirmou que a ocorrência que terminou com a morte do influenciador começou após uma denúncia de ameaça envolvendo ocupantes de uma motocicleta que teriam intimidado profissionais de imprensa.

Segundo a corporação, uma equipe da 1ª Companhia do 14º Batalhão foi acionada via Ciops e, durante o patrulhamento, avistou “um casal em uma motocicleta em alta velocidade e em atitude suspeita”.

A PM diz que foi dada ordem de parada, “que não foi acatada”, resultando em um acompanhamento tático. Ainda conforme o comunicado, o condutor da moto teria efetuado disparos contra os policiais, que “responderam à injusta agressão a fim da garantia da legítima defesa”.

A corporação informou que a perseguição terminou quando a motocicleta colidiu com o meio-fio, derrubando os dois ocupantes. A PM relata que priorizou “o atendimento imediato aos envolvidos” e acionou o socorro, mas o jovem de 18 anos não resistiu aos ferimentos.