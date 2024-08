‘Quem quer dinheiro?’: Relembre oito jargões mais marcantes de Silvio Santos

Apresentador morreu neste sábado (17) e deixa a mulher, Íris Abravanel, as filhas Patrícia, Rebeca, Silvia, Cintia, Daniela e Renata, além de 13 netos

Reprodução/SBT Silvio Santos morreu de broncopneumonia



Além de marcar os domingos da família brasileira, com seus programas públicos de linguagem popular e acessível a todos, Silvio Santos também era, e sempre será lembrado pelos seus tradicionais jargões. Foram seis décadas de carreira na televisão, o que fez com que várias frases icônicas fossem criadas durante os seus programas de auditório, algumas mais marcantes do que outras. Silvio Santos morreu neste sábado (17) de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). Ele tinha 93 anos e deixa a mulher, Íris Abravanel, as filhas Patrícia, Rebeca, Silvia, Cintia, Daniela e Renata, além de 13 netos.

Relembre os principais jargões de Silvio Santos:

‘Quem quer dinheiro?’ – Esse é um dos jargões mais conhecidos. Era usado enquanto ele circulava pelo auditório atirando à plateia aviõezinhos confeccionados com cédulas de dinheiro

‘Meus colegas e minhas colegas de trabalho’ – era a expressão tradicional utilizada para se referir a plateia que era 100% feminina.

‘Mas quem é que eu vou chamar?’ – Essa frase era dita enquanto Silvio vasculhava o auditório em busca de participantes para os quadros.

‘Pedir ajuda aos universitários’ – Originado no programa ‘Show do Milhão’, em que os participantes tinham a possibilidade de recorrer ao auxílio a um grupo de estudantes universitários para responder a uma pergunta. Programa também gerou o ‘Está certo disso?”

‘Qual é a música?‘ – Faz parte de um dos principais quadros do programa, em que os músicos tinham que adivinhar uma canção de sucesso a partir de algumas notas do hit.

‘É namoro ou amizade?’ – jargão foi originado no programa ‘Namorado na TV’, que tinha como objetivo juntar casais.

‘É com você Lombardi’ – era dessa forma que Silvio interrompia os seus programas para chamar Lombardi Netto para anunciar a lista de prêmios que algum calouro ou felizardo beneficiado com prendas do Baú da Felicidade ganharia.

‘Róóóóque!’ – Gonçalo Roque era assistente de palco do ‘Programa Silvio Santos’ e ele era acionado para fazer todos os tipos de tarefas.