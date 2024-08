Boni lamenta morte de Silvio Santos e revela que o apresentador ajudou a pagar as contas da TV Globo: ‘Devo muito a ele’

Ex-diretor de televisão da Rede Globo, chegou a ser contratado para trabalhar no SBT, mas contrato durou apenas 10 horas

Roberto Nemanis/Divulgação/SBT O apresentador Silvio Santos



O ex-todo-poderoso da Rede Globo, Boni, entrou ao vivo no SBT para falar sobre o Silvio Santos, que morreu, aos 93 anos, neste sábado (17). “Quando sai da Globo, ele me convidou para entrar no SBT e nós acabamos assinando o contrato. Só que havia uma cláusula que ele teria que me consultar para fazer qualquer coisa na televisão. Ele assinou, mas me ligou depois pedindo para tirar porque aquilo era a vida dele. Então o contrato deve ter durado umas 10 horas”, disse Boni, que se referiu a Silvio como um dos maiores comunicadores do Brasil. O ex-diretor de televisão da Rede Globo, revelou que Silvio emprestou dinheiro para a Globo para pagar a folha. “Devo muito ao Silvio. Compartilho com o Brasil a tristeza de perdê-lo”, disse Boni, que garantiu que não existia concorrência entre as emissoras. “O nosso objetivo era mais trabalhar com a classe A e B, enquanto o Silvio Santos visada mais classe D. Era um risco, era inteligência empresarial. Ele era um grande homem de negócios”, declarou.

Boni também falou com a Rede Globo, onde declarou que a “história de Silvio Santos é a de um empresário extraordinário, a de um homem que nasceu para negócios. A história dele com o SBT é uma história única no mundo. Não há na comunicação mundial nada semelhante. Ele sempre foi único como apresentador e empresário, e o Brasil inteiro deve estar muito triste com a perda dessa pessoa extraordinária”, disse o empresário, que prestou condolências aos familiares. “Eu quero deixar para as filhas dele o desejo que elas continuem com essa rede de forma competente, sempre pensando no modelo que o próprio Silvio deixou. Eu acho fundamental que a gente registre a importância de uma pessoa que sai da condição financeira da qual o Silvio Santos saiu para montar esse enorme e extraordinário império que ele montou com o SBT”, declarou.