Rafa Justus revela cirurgia de rinoplastia aos 14 anos

A filha do empresário Roberto Justus e a da apresentadora Ticiane Pinheiro, Rafa Justus, compartilhou com seus seguidores que passou por uma cirurgia de rinoplastia e correção do desvio de septo. A adolescente de 14 anos afirmou que a intervenção foi bem-sucedida e que agora precisará de alguns dias de repouso para se recuperar completamente. Em stories no Instagram, a jovem disse que a rinoplastia é a primeira cirurgia plástica que faz. A previsão, segundo Rafaella, é que os curativos do nariz sejam removidos na quinta-feira, 15, quando ela promete mostrar o resultado: “Assim que eu tirar o micropore e esparadrapo no final de semana”, escreveu. Rafa ainda compartilhou um “perrengue” que está enfrentando no pós operatório. Segundo ela, o face ID do celular, que é a tecnologia de reconhecimento facial, não está funcionando: “Não me reconhece com o esparadrapo”.

