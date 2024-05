Rafa Kalimann desabafa após boatos sobre sua atuação em novela e recebe apoio de colegas

Ex-BBB faz sua estreia como atriz na trama ‘Família é Tudo’; reportagem recente disse que outros artistas estariam desconfortáveis com a dificuldade dela em decorar textos

Reprodução/Globo Rafa Kalimann em cena da novela "Família É Tudo", da Globo



A influenciadora Rafa Kalimann, que estreou como atriz na novela “Família é Tudo”, foi alvo de boatos sobre sua performance na trama global das 19h, de que estaria gerando insatisfação entre outros artistas. Em resposta, ela se manifestou nas redes sociais, negando as especulações sobre dificuldades para decorar textos e gravar cenas completas. Em um vídeo publicado no Instagram, Kalimann desabafou sobre as “notícias falsas” e agradeceu o apoio recebido de colegas de trabalho, equipe da novela e diretores. “Tomem cuidado com matérias mentirosas, com o efeito manada que se retroalimenta feito por pessoas irresponsáveis e cruéis. É inadmissível que inventem qualquer mentira sobre meu trabalho, minha disciplina e as pessoas que me deram apoio nesse momento que tanto precisei”, disse a participante do “BBB 20”.

Diversos famosos também se pronunciaram nos comentários, demonstrando solidariedade e encorajando a influenciadora a seguir em frente. Lucy Ramos, Nathalia Dill, Camila Pitanga e Amaury Lorenzo foram alguns dos artistas que deixaram mensagens de apoio e incentivo. A atriz Giovana Cordeiro também defendeu a colega de profissão, destacando “a constante subestimação do trabalho das mulheres no meio artístico”.

