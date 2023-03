José Loreto reencontra Rafa Kalimann no ‘Domingão’ após término e reação surpreende; veja

Ator de ‘Vai na Fé’ foi jurado do quadro Dança dos Famosos e a influenciadora é uma das participantes da competição

Reprodução/Globo José Loreto reencontrou Rafa Kalimann no Domingão ao ser jurado da Dança dos Famosos



O ator José Loreto reencontrou a ex-namorada, a influenciadora Rafa Kalimann, no programa “Domingão com Huck”, da Globo, ao ser jurado da “Dança dos Famosos”. Após a apresentação da ex-BBB, uma das competidoras da atração, com seu grupo, o ator de “Vai na Fé” não escondeu o que estava sentindo ao ficar frente a frente com a influenciadora após o término. “É desconcertante ver a Rafa aqui”, disse José no programa deste domingo, 26. O apresentador Luciano Huck logo se manifestou para evitar um climão: “Eu gosto da televisão de verdade. As emoções afloram e eu acho isso bonito. O carinho e o amor sempre vencem e prevalecem nos relacionamentos e depois deles”. Sem rodeios, o ator decidiu explicar por que ficou desconcertado ao ver Rafa no “Domingão”.

“Desculpa, é desconcertante porque vem várias memórias, a gente estava aqui [no programa] quando a gente se conheceu e a Rafa me ajudou na minha preparação para o Lui Lorenzo, tem coisas que levo até hoje do Luis Miguel que ela me apresentou e é muito bom a gente poder se amar não estando juntos. Tenho admiração, respeito. Acho essa mulher uma potência”. Rafa não se manifestou. Os artistas namoraram por cerca de seis meses e o anúncio aconteceu no início deste ano. Há duas semanas, José deixou de seguir a ex-namorada no Instagram após ela ser flagrada aos beijos com um novo affair. Antes disso, em entrevista à Vogue, o ator comentou que o casal decidiu seguir caminhos opostos, mas que poderiam se encontrar mais para a frente.