Ana Maria Braga se pronuncia após fala racista: ‘Desculpe os erros que cometo’

Apresentadora classificou a tensão no BBB 24 após o Sincerão como ‘as coisas continuam pretas’; mesmo se corrigindo, web não perdoou

Ana Maria Braga



Uma fala de Ana Maria Braga durante o programa, enquanto falava sobre o BBB 24, foi condenada nas redes sociais. Isso porque a apresentadora, ao se referir a situação na casa após o Sincerão, que acontece toda segunda-feira, e o conflito entre Leidy e Alane, em que os brothers trocavam farpas e xingamentos, Ana Maria comentou que “o negócio desandou”. “A coisa continua preta lá”, declarou a apresentadora, que imediatamente se corrigiu: “Desculpa, continua brava lá. Desculpem”. Mesmo tendo se desculpado na sequência e corrido seu erro, a fala não repercutiu bem nas redes sociais – visto que, nesse contexto, a palavra “preta” é usada pejorativamente. Por isso, Ana Maria voltou no assunto e se desculpou após o intervalo. “Falo do BBB com paixão, porque eu gosto do BBB. Então desculpem os erros que cometo ainda, pela minha formação, idade e história. Não é justificativa, mas quero pedir desculpas”, disse.

Para além dos comentários de Ana Maria, o Instagram de Leidy Elin, que discutiu com Davi na segunda, caiu após denúncias. “Boa parte do público se juntou para derrubar o Instagram da Leidy”, disseram, atrelando as denúncias a gestos racistas. “Desde ontem, os números de ataques racistas aumentaram de forma absurda, enquanto a pauta da discussão é sobre atitudes dentro do jogo”. “Não toleramos e nem incentivamos ataques racistas. Que tal começarmos a jogar limpo?”, finalizou.

A discussão do Sincerão também gerou debates nas redes sociais. Internautas expuseram comentários racistas e até a atriz Giovanna Ewbank se pronunciou sobre o caso: “Dá para discordar do jogo da Leydi Elin sem ser racista. BBB é um jogo e racismo é crime”, disse. “Infelizmente algumas pessoas não estão sabendo separar o jogo da vida aqui fora… É sempre importante lembrar que por trás de todo participante existe uma pessoa que irá sair e ver tudo que está acontecendo”, comentou o perfil oficial de Raquele.

As contas oficiais de Lucas Henrique e Giovanna Pitel também se posicionaram apoiando o perfil de Leidy Elin. Ambos desejaram forças para a equipe. “Que as medidas corretas e viáveis sejam tomadas, que essas pessoas não fiquem impunes”, completou o perfil de Pitel no Twitter.

*Com Estadão Conteúdo