Rafinha Bastos sofre acidente de bicicleta em Nova York e fratura clavícula

Reprodução/Instagram/@rafinhabastos Humorista Rafinha Bastos sofreu um acidente de bicicleta em Nova York



O humorista Rafinha Bastos sofreu um acidente de bicicleta em Nova York, na quinta-feira (18), e precisou passar a madrugada no hospital. Ele fraturou a clavícula e relatou o ocorrido nas redes sociais, em tom de alerta e bom humor.

“Caí de bicicleta em NY. Poderia ser pior. Poderia ser em Diadema”, escreveu. “Se eu não estivesse de capacete, teria batido a cabeça no cimento. E adivinha só? Eu não estava de capacete. Bati a cabeça e apaguei no meio da rua.”

Rafinha está nos Estados Unidos em turnê de stand-up e contou que, apesar do susto e dos ferimentos, considera ter tido sorte. “Quebrei a clavícula, ainda estou meio atrapalhado das ideias, mas estou bem”, afirmou.

Na manhã desta sexta-feira (19), o humorista voltou a se pronunciar nos Stories do Instagram. Ele disse que a cabeça já se recuperou, embora ainda sinta fortes dores na clavícula, e anunciou o cancelamento dos shows que faria em Austin e Nashville neste fim de semana.

Segundo Rafinha, há a possibilidade de retornar ao Brasil para realizar uma cirurgia. “Acho que vou para o Brasil agora fazer uma cirurgia, não sei ainda. Preciso ver, porque o hospital daqui é uma beleza, né?”, ironizou, acrescentando que está fora de perigo.

*Com informações do Estadão Conteúdo