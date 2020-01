Rainha Elizabeth convoca reunião para discutir futuro de Harry e Meghan

Na última semana, eles anunciaram que planejam se distanciar de seus deveres com a monarquia e ‘trabalhar para ser financeiramente independentes’

EFE Além de Harry e Meghan, devem participar do encontro o príncipe Charles e o príncipe William



A rainha Elizabeth II convocou os principais membros da família real britânica para discutir, na segunda-feira (13), em sua residência em Sandringham, Inglaterra, o futuro papel na monarquia dos duques de Sussex, Harry e Meghan Markle.

Além de Harry, seu irmão, o príncipe William, e seu pai, Charles, vão participar do encontro, enquanto Meghan vai estar por telefone do Canadá, segundo informou um porta-voz do Palácio de Buckingham neste domingo (12).

A reunião vai analisar os “próximos passos” a serem tomados em relação aos duques, que na semana passada anunciaram que planejam se distanciar de seus deveres como representantes da monarquia e dividir seu tempo a partir de agora entre o Reino Unido e a América do Norte.

A família real vai discutir possíveis planos que foram elaborados em conjunto com oficiais do governo britânico e canadense, onde Meghan e Harry desejam estabelecer uma residência.

Trabalho

O anúncio inesperado de Harry e Meghan, que afirmaram que pretendem “trabalhar para ser financeiramente independentes”, causou desconforto entre os outros membros da monarquia e levantou dúvidas sobre as futuras fontes de financiamento dos duques.

Cinco por cento de suas despesas oficiais são provenientes de fundos públicos concedidos pelo governo à monarquia, enquanto a maior parte de sua receita é proveniente do Ducado da Cornualha, o amplo portfólio de propriedades e investimentos do príncipe Charles.

Através deste último, Henry e Meghan receberam cerca de 5 milhões de libras (R$ 26,7 milhões) em 2018-2019, segundo o jornal britânico “The Guardian”.

Esses números não incluem, no entanto, o custo de sua segurança e as despesas de viagens oficiais ao exterior.

O jornal “The Times” afirmou que o príncipe William expressou sua “tristeza” pelo fato da família real não ser mais uma “equipe” e disse a um amigo próximo: “Eu coloquei meu braço em volta do meu irmão a vida toda, mas não posso fazer isso, somos entidades separadas”.

* Com EFE