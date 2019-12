Rainha Elizabeth II exclui Meghan e príncipe Harry em foto oficial de Natal

Reprodução/Instagram Monarca inglesa estaria insatisfeita com a decisão de Meghan e Harry passarem as festas de fim de ano no Canadá



Climão no Natal da família real! Após a divulgação de que o príncipe Harry e a esposa Meghan Markle irão passar as festas de fim de ano longe do Reino Unido, a rainha Elizabeth II divulgou a tradicional foto de Natal sem o casal e o filhinho deles, Archie.

Sentada em uma mesa, a monarca inglesa aparece ao lado de fotografias do príncipe Philip, o príncipe Charles com Camilla Parker-Bowles, e o príncipe William com Kate Middleton e os três filhos do casal – Louis, George e Charlotte.

A imprensa britânica afirma que a rainha não gostou nada da decisão de Meghan e Harry passarem o Natal no Canadá, onde a ex-atriz tem família. Além disso, os dois deram entrevista para um documentário revelando incômodos com o assédio de tabloides, que perturbaram especialmente Meghan em seu primeiro ano como duquesa de Sussex.

Já os especialistas em monarquia afirmam que a rainha Elizabeth II optou por mostrar apenas a linha sucessória da realeza: Charles, William e os filhos deste. Com isso, o príncipe Andrew, envolvido em um escândalo sexual com menores de idade, é excluído com uma boa justificativa. Mostrando apenas quem está diretamente apto ao trono, a monarca não precisava incluir os demais filhos na foto (além de Andrew, a princesa Anne e o príncipe Edward).

Meghan e Harry, por sua vez, também divulgaram um cartão de Natal com apenas o seu lado da família: eles dois e Archie, que roubou a cena ao aparecer em destaque na imagem.