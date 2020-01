Rainha Elizabeth II não confirma decisão de Harry e Meghan de se afastar da Família Real

EFE O príncipe Harry e a duquesa Meghan querem se afastar da Família Real



A Rainha Elizabeth II comentou, por meio de um comunicado divulgado nesta quarta-feira (8), a decisão do príncipe Harry e da duquesa Meghan de se afastar da Família Real. O texto diz que as discussões sobre o assunto ainda estão em fase inicial e serão complicadas.

“As discussões com o duque e a duquesa de Sussex estão em estágio inicial. Nós entendemos o desejo deles de ter uma relação diferente [com a Família Real], mas essas situações são complicadas e vão exigir tempo para se resolver”, diz o comunicado.

Mais cedo, Harry e Meghan emitiram um comunicado afirmando que têm planos de se afastar da Família Real e serem economicamente independentes. Novos detalhes sobre o projeto do casal, no entanto, dão conta de que eles querem manter a mansão de Frogmore Cottage e fazer viagens oficiais bancadas pela realeza. Os duques ainda desejam mudar a política de relação com a imprensa.

Segundo a rede britânica BBC, a decisão de Harry e Meghan gerou incômodo na Família Real e foi anunciada antes de ser discutida com outros membros. Ainda não se sabe se o príncipe Charles, pai de Harry, irá ajudar o casal financeiramente.

Harry e Meghan Markle se casaram em 2018 e têm um filho juntos, Archie.