Ratinho se irrita com pedido de funcionária durante gravação de vídeo: ‘Some daqui’

Apresentador do SBT, que passou por uma recente cirurgia no joelho, recusou-se a falar ‘todes’; assista

Reprodução/Instagram/oratinho Ratinho interrompeu gravação de vídeo após funcionária pedir para ele falar 'todes'



O apresentador Ratinho desistiu de gravar um vídeo falando sobre seu estado de saúde após sua funcionária pedir para ele falar “todes” no vídeo. A palavra é um dos termos mais usados por quem defende a linguagem não binária, também conhecida como linguagem neutra. Esse e outros termos “neutros” visam trazer inclusão a pessoas não binárias, que são aquelas que não se identificam nem com gênero masculino nem com o feminino. “Estou me recuperando dessa cirurgia pesada que eu fiz. Queria dizer a todas e a todos aí do Brasil…”, dizia Ratinho até ser interrompido pela funcionária que gravou o vídeo. “Chefe, tem que falar todes”, alertou. “Todes? Que todes, Kelly?”, questionou o apresentador. “Agora tem que falar todes”, repetiu a profissional.

“Eu sou obrigado a falar todes?”, indagou Ratinho. “É, vamos gravar de novo?”, sugeriu Kelly, e seu patrão se irritou. “Gravar de novo? Não vou gravar! Vai para a put* que pariu. Não vou gravar porr* nenhuma. Que todes? Que todes? Eu não sei o que é todes, porr*. Não vou falar todes. Vai embora, some daqui”, disparou o artista aos gritos. Ratinho passou por uma cirurgia no dia 13 de fevereiro para colocar uma prótese de joelho. “Eles vão meter uma faca aqui no meu joelho e eu vou ver se consigo andar direito porque faz cinco anos que estou andando meio mancando”, explicou na ocasião. A cirurgia ocorreu como o esperado e, agora, o apresentador do SBT se recupera do pós-operatório.