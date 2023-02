Raul Gil é internado ao realizar exame no estômago

Apresentador deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar uma endoscopia

Reprodução/SBT Raul Gil precisou ser internado para fazer uma endoscopia



O apresentador Raul Gil deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar um exame e está internado. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT nesta quinta-feira, 2. “O apresentador está bem e realizou uma endoscopia. Por conta de sua idade, o procedimento deve ser feito em hospital e, por isso, a necessidade de internação”, informou a emissora de Silvio Santos em nota enviada à Jovem Pan. O comunicador possui atualmente 85 anos. O SBT também ressaltou que existe a possibilidade de Raul receber alta ainda nesta quinta. O programa que o artista comanda aos sábados no SBT está, no momento, sendo reprisado e não há gravações programadas para as próximas semanas. À Jovem Pan, a emissora disse que está exibindo reprises do “Programa Raul Gil”, pois o apresentador está de férias. No último post feito nas redes sociais, em 27 de janeiro, Raul aparece celebrando seu aniversário. “Obrigado a todas mensagens! Um grande beijo no coração de todos vocês”, escreveu o apresentador na legenda da publicação.