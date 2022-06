Rebel Wilson admite que foi pressionada a ‘sair do armário’: ‘Situação difícil’

Atriz tornou público seu relacionamento com Ramona Agruma após um colunista de um jornal australiano entrar em contato e dar dois dias para ela falar do assunto

Reprodução/Instagram/rebelwilson Rebel Wilson assumiu recentemente que está namorando com Ramona Agruma



A atriz Rebel Wilson tornou público seu relacionamento com Ramona Agruma contra sua vontade. Isso porque, a artista foi pressionada a “sair do armário” por um colunista do jornal australiano Sydney Morning Herald. Na última sexta-feira, 10, Rebel postou uma foto com a namorada e escreveu: “Pensei que estava procurando por um príncipe da Disney … mas talvez o que eu realmente precisasse durante todo esse tempo de uma princesa da Disney”. A artista recebeu muitas mensagens de carinho nas redes sociais, mas se tornou público que a atriz só fez a publicação, pois foi pressionada por Andrew Hornery. O colunista enviou um e-mail fazendo perguntas sobre o relacionamento da artista com Romana, que ainda não era público, e deu um prazo de dois dias para ela responder.

A confirmação de que, de fato, houve uma pressão de Hornery para Rebel tornar público seu relacionamento foi confirmado pela própria atriz, que comentou um post feito por uma jornalista do 10 News, que lamentou o fato de Rebel ser forçada a se assumir. “Obrigado por seus comentários, foi uma situação muito difícil, mas estou tentando lidar com isso com graça”, declarou a artista. Com a repercussão negativa e críticas, principalmente da comunidade LGBTQIA+, fez com que o colunista se desculpasse. Ele afirmou que a partir de agora levará em consideração as “complexidades que as pessoas enfrentam quando se trata de sexualidade”. “Cometi erros sobre Rebel Wilson e vou aprender com eles. Nós manipulamos mal os passos em nossa abordagem”, admitiu. “Entendo porque meu e-mail foi visto como uma ameaça. O enquadramento foi um erro.”