Recém-separado, Belo se emociona ao cantar música ‘Reinventar’ em show

Cantor se apresentou na sexta-feira (20) no Allianz Parque na primeira apresentação da turnê 30 anos do Soweto

Reprodução/Globoplay Belo chora ao cantar música reiventar



O cantor Belo, que recentemente se separou de Gracyanne Barbosa, se emocionou dua durante apresentação no Allianz Parque, na noite de sexta-feira (20), que abriu sua turnê 30 anos do Soweto. O cantor não conseguiu conter as lágrimas ao interpretar a música “ Reinventar “. O fim do casamento entre Belo e Gracyanne pegou muitos fãs de surpresa e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O casal, que estava junto há 15 anos, decidiu se separar cerca de oito meses atrás, mesmo continuando a morar sob o mesmo teto. A decisão de encerrar a união partiu da musa fitness, que confessou que traiu o artista com o Personal trainer Gilson de Oliveira. Apesar das tentativas de reconciliação e das segundas chances dadas por Belo à esposa após descobrir um suposto caso extraconjugal, o casal não conseguiu superar as dificuldades e decidiu seguir caminhos separados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Eu acho que ele realmente está sofrendo pelo fim do relacionamento com a Gracyanne Barbosa.

Não acho que seja Marketing.

É louco ver o Belo sofrendo ouvindo Belo né? pic.twitter.com/xW7zBhUKUF — Matheus Silva (@MathSilva) April 20, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA