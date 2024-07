Recuperado de cirurgia, Tony Ramos vai gravar ‘Se Eu Fosse Você 3’

Ator interpretará o personagem Cláudio pela terceira vez no filme que estrela ao lado de Glória Pires; ele também está nas últimas filmagens em longa ao lado de Lilia Cabral

Divulgação/TV Globo Ator de 75 anos teve que passar por duas cirurgias na cabeça



O ator Tony Ramos, 75 anos, que passou por cirurgias na cabeça em maio está voltando aos trabalhos normalmente. Ele já retornou às gravações do filme “A Lista”, da Globo, ao lado de Lilia Cabral, que vive par romântico com o galã, e agora já tem novos projetos em vista, como a gravação do terceiro filme “Se Eu Fosse Você 3”, ao lado da atriz Glória Pires. As filmagens começam ainda este ano. A nova atração será contata na cidade de Miguel Pereira, no sul do Rio de Janeiro e terão cenas em alguns dos pontos turísticos da cidade. Tony fez duas cirurgias na cabeça no mês de maio e precisou de um tempo para se recuperar, inclusive, fez fisioterapia, após oito dias internado.

“Se Eu Fosse Você” foi lançado em 2006 e foi sucesso de bilheteria. Já o segundo filme da trama, chegou aos cinemas no ano de 2009. A produção tem ainda a participação de Isabelle Drummond como filha do casal, Helena (Gloria Pires) e Cláudio (Tony Ramos).