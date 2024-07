Paul McCartney confirma novo show em São Paulo; veja data e como comprar

Ex-Beatle volta ao país menos de um ano após se apresentar com a mesma turnê, igualmente esgotada em 10 estádios

Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP A produção do evento já adiantou que este será o último show confirmado da "Got Back Tour" no Brasil neste ano



Após esgotarem os ingressos para as então duas únicas apresentações no Brasil – que ocorrem em São Paulo (15/10) e Florianópolis (19/10) – Paul McCartney anunciou mais uma data na capital paulista: dia 16 de outubro, também no Allianz Parque. A informação foi confirmada nesta segunda (1). A produção do evento já adiantou que este será o último show confirmado da “Got Back Tour” no Brasil neste ano. O ex-Beatle volta ao país menos de um ano após se apresentar com a mesma turnê, igualmente esgotada em 10 estádios pelo país. Já o show de Florianópolis, que acontece no dia 19 de outubro, foi bastante celebrado por ser a primeira apresentação de Paul na cidade desde 2012. As apresentações deste ano chamaram a atenção pelos valores dos ingressos, que contam com um “pacote VIP” que ultrapassa os R$ 7 mil. A pré-venda da nova data tem início na terça, dia 02, apenas para fãs cadastrados no site oficial de Paul McCartney. A venda para o público geral tem início nesta quarta-feira (3), no site da Eventim.

Pré-venda:

Data: de 02 de julho, a partir de 10h, até 03 de julho, 10h

Exclusiva para fãs cadastrados no site oficial de Paul McCartney

Venda somente online no site da Eventim

Venda de ingressos – público geral

Data: a partir de 03 de julho, meio-dia, no site da Eventim

Pontos de venda credenciados a partir das 13h

São Paulo

Data: 16 de outubro

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h

Local: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200

Ingressos: A partir de R$ 225

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

Venda de ingressos online: Eventim

Setores – São Paulo

Pista Premium

R$ 990 (inteira)

R$ 495 (meia)

Pista

R$ 650 (inteira)

R$ 325 (meia)

Cadeira Inferior

R$ 890 (inteira)

R$ 445 (meia)

Cadeira Superior

R$ 450 (inteira)

R$ 225 (meia)

Para compras pela Internet, é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

Parcelamento em até 10X somente nas vendas online, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF.

Vendas online – Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.

Bilheteria oficial São Paulo

Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

A partir de 02 de julho

Allianz Parque – Bilheteria B – Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B – Água Branca – São Paulo

Funcionamento: das 13h às 17h

Formas de pagamento:

– Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

– Dinheiro

– Sem taxa de conveniência

A partir de 03 de julho

Allianz Parque – Bilheteria A – Rua Palestra Itália, 200

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h

Formas de pagamento:

Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

Dinheiro

Sem taxa de conveniência

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo