Regina Casé conta que teve lesão na córnea por conta da cola de cílios postiços: ‘Dois dias sem enxergar’

Atriz precisou ir cinco vezes ao oftalmologista e ficou com os olhos secos

Reprodução/Instagram/@reginacase Regina Casé teve lesão na córnea após uso de cola de cílios



A atriz Regina Casé usou as redes sociais para compartilhar que teve uma lesão na córnea no final do ano de 2023 devido a uma cola de cílios. Ela relatou que ficou dois dias sem enxergar e que quando foi ao oftalmologista ele disse que o olho dela estava parecendo as crateras da lua. “Eu tive um problema nos olhos que, felizmente, era reversível, mas foi muito assustador para mim. Depois de um final de ano difícil por muitos motivos, viajei e lá fora deu ruim… não contei aqui na época porque era Natal e Ano Novo, e queria levantar o astral, meu e de vocês”, explicou a atriz. “Tinha feito um evento de última hora e foi aplicado uma cola de cílios e entupiu todas as saídas e um pedaço da cola ficou colado na córnea e eu tive uma lesão”, contou o que aconteceu. “A coisa foi piorando e meu olho ficou seco, sem lubrificação. Fui cinco vezes ao oftalmo e ele disse que a coisa estava braba, parecendo as crateras da lua. Fiquei dois dias sem enxergar, vendo tudo embaçado. Foi desesperador. Um pesadelo”, contou a atriz em um vídeo em que disse que estava louca para voltar ao Brasil para lavar os olhos na gruta de Santa Luzia. A intérprete de Zoé de Todas as Flores deixou um alerta para as pessoas e pediu para que ela tomem cuidado quando utilizarem cílios postiços.