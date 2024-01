‘BBB 24’: Marcus Vinicius vira alvo de Bin Laden após atender Big Fone; isolado, Davi fica triste

Reprodução/TV Globo Marcus Vinicius atende o Big Fone no "BBB 24"



No “Big Brother Brasil 24”, o primeiro Big Fone tocou. Marcus Vinicius atendeu, garantindo imunidade para si, e recebeu a missão de indicar três pessoas ao paredão. Os escolhidos foram Juninho, Pitel e Luigi ao paredão. MC Bin Laden, líder da semana, declarou que Marcus é seu novo alvo na casa. A noite também foi marcada por reclamações sobre Davi, com os participantes planejando votar nele. Wanessa Camargo expressou sofrer “terror psicológico” no programa e disse que gostaria de ser “planta” para evitar o estresse.

Davi, preocupado com um possível paredão, revelou usar a cozinha como “válvula de escape”. Isabelle aconselhou o motorista de aplicativo sobre convivência, enquanto Wanessa desabafava sobre suas dificuldades no jogo. “O que é convivência se torna inconveniência. Eu percebo que você é um pouco impulsivo, te reconheço assim porque eu também sou. Só que a gente tem que se colocar no lugar do outro”, disse Isabelle. Davi ainda ficou chateado em uma situação em que viu os outros “brothers” se levantarem após ele se sentar perto. Wanessa foi a primeira a sair, seguida por Yasmin Brunet, Giovanna, Raquele e Michel.

*Com informações do Estadão Conteúdo