Regina Duarte gera polêmica ao falar de Consciência Negra: ‘Quanto tempo vamos nos vitimizar?’

Atriz gerou polêmica ao questionar nas redes sociais quando terá o Dia da Consciência Branca

Reprodução/Globo/09.06.2021 Regina Duarte foi criticada por comentário sobre Consciência Negra



A atriz Regina Duarte dividiu opiniões nas redes sociais ao fazer um post no último domingo, 21, comentado sobre o Dia da Consciência Negra, que foi celebrado no último sábado, 20 de novembro. Compartilhando uma entrevista na qual o ator estadunidense Morgan Freeman diz que acha “ridículo” ter um mês dedicado a Consciência Negra, a artista opinou sobre o assunto e escreveu: “Quando teremos o Dia da Consciência Branca, Amarela, Parda…? Quanto tempo vamos ainda nos vitimizar ao peso de anos, de séculos de dor por culpas antepassadas? Quando vamos parar de olhar para trás e enfrentar o hoje e nos olharmos com a coragem da cara limpa? Maduros, evoluídos, conscientes de nossa luta, irmanados em nossa capacidade, de sermos… humanos? Simplesmente irmãos?”.

A publicação de Regina foi vista como racista por muitos seguidores, que começaram a rebater a atriz nos comentários da publicação. A ex-ministra da Cultura do governo de Jair Bolsonaro manteve a publicação no ar, mas desativou os comentários. O assunto também repercutiu no Twitter. “Regina Duarte é a ex-namoradinha do Brasil, que o Brasil tem até vergonha de dizer que namorou”, comentou um seguidor. “Depois de ler o texto da Regina Duarte sobre o Dia da Consciência Negra, eu percebo o fardo que é saber ler… sinceramente viu”, escreveu outro. “A Regina Duarte ‘namoradinha do Brasil’ acabou faz tempo. Agora restou uma senhora sem noção e sem carisma. Que fim de carreira triste”, acrescentou mais um.