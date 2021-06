Regina Duarte desabafa ao perder cerca de 100 mil seguidores: ‘Onde foi que eu errei?’

Atriz reclamou com a rede social após notar que de um dia para o outro o número de seguidores diminuiu

Reprodução/Globo/09.06.2021 Regina Duarte celebrou seus 2,4 milhões de seguidores, mas depois perdeu alguns deles



A atriz Regina Duarte perdeu cerca de 100 mil seguidores de um dia para o outro no Instagram e usou a mesma rede social para fazer uma reclamação. A artista fez um post dizendo que ficou chateada com o acontecido. “Então… estou achando difícil de entender. Será que o pessoal do Instagram consegue me explicar? Devo me dirigir a quem? Deu-se assim: ontem eu comemorei, toda feliz, os 2 milhões e quatrocentos mil seguidores, lembram? Hoje amanheci com 2,3 milhões. Com profunda dor e indizível decepção pergunto: o que será que aconteceu? Onde foi que eu errei?”, escreveu a artista na última terça-feira, 8. Em menos de um dia após fazer essa publicação, Regina voltou a marca de 2,4 milhões de seguidores na rede social. “Não se lamente pelos que vão, se importe com os que ficam”, comentou um seguidor. “Não meça seus seguidores por números, porque números são números, mas vibre com seus verdadeiros amigos e verdadeiros admiradores”, aconselhou outro. “Se realmente aconteceu isto, reflita. Há um ponto que você não quer enxergar… acorda”, acrescentou mais um.

A atriz, que carregou o título de “namoradinha do Brasil”, começou a dividir opiniões quando passou a se posicionar politicamente. Em março de 2020, ela aceitou assumir a Secretaria da Cultura no governo de Jair Bolsonaro e, com isso, precisou encerrar seu contrato de anos com a Globo, emissora na qual protagonizou suas personagens mais marcantes. Regina ocupou o cargo público por pouquíssimo tempo e, em maio do mesmo ano, foi anunciado que ela deixaria o posto e assumiria a cinemateca, em São Paulo. Desde que se afastou da Secretária da Cultura, a atriz tem usado as redes sociais para relembrar seus papéis na televisão e, no início desta semana, ela fez uma live com Joana Morcazel, atriz que interpretou Clarinha na novela “Páginas da Vida” (2006/2007), de Manoel Carlos. Na trama, Helena, vivida por Regina, adota Clarinha, uma menina com Síndrome de Down que é rejeitada pela avó após sua mãe morrer no parto.