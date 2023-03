Regina Duarte se retrata após compartilhar discurso com teor xenofóbico

Atriz admitiu não ter ‘embasamento suficiente’ ao divulgar nas redes sociais discurso do vereador Sandro Fantinel

Sergio LIMA / AFP Regina Duarte pediu desculpas por postagem feita nas redes sociais e afirmou que não apoia xenofobia



A atriz Regina Duarte se desculpou nesta quinta-feira, 2, após compartilhar um post do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, falando sobre os trabalhadores baianos. As falas do político, que aconselhou produtores e agricultores gaúchos a contratem profissionais argentinos e afirmou que as pessoas na Bahia só vivem “tocando o tambor”, foram vistas como xenofóbicas. Posteriormente, o Patriota expulsou Sandro do partido. Nas redes sociais, a ex-contratada da Globo declarou: “A partir das interpretações que fui recebendo a respeito do meu post com a fala do vereador Sandro Fantinel, tenho buscado mais informações sobre o caso das vinícolas gaúchas e volto agora para um pedido de desculpas por ter abordado um assunto de que não tinha embasamento suficiente. Quem me conhece e me segue aqui sabe que não seria nunca do meu feitio apoiar xenofobia , preconceito e injustiça social”.

A ex-secretária especial de Cultura relembrou sua trajetória de vida e enfatizou que é filha de um nordestino. “Minha história tem mostrado que os brasileiros, para mim, são amados em sua totalidade e eu jamais me colocaria a favor de discriminações quanto aos meus irmãos nordestinos. Aproveito para lembrar aqui que sou filha de uma gaúcha e um cearense que criou sete filhos vindo de ‘pau de arara’ do Nordeste para o Rio de Janeiro para trabalhar. Desde então, construiu uma família e lutou por melhores condições de vida para si e por seus cinco irmãos”, pontuou. Regina disse que ao compartilhar o discurso do vereador queria propor uma discussão no seu perfil sobre xenofobia e leis trabalhistas. “Senti que era a fala de um agricultor defendendo seu trabalho de contribuir para diminuir o desemprego no país. Espero que a Justiça, na observância das leis trabalhistas, dê razão a quem merece. O mais importante agora é fazermos uso deste debate para buscar mais oportunidades de educação e consequente respeito aos produtores/agricultores e trabalhadores assalariados brasileiros.”