Retornando ao atletismo, ex-BBB Paulo André é campeão brasileiro nos 100m rasos

PA fez 10s15 no 42º Troféu Brasil de Atletismo em sua segunda prova no ano

Reprodução/ TV Atletismo Brasil Paulo André estava há um ano e meio parado e retomou carreira no esporte em abril



O ex-BBB Paulo André está retomando sua carreira de corredor no atletismo após dar uma pausa de um ano e meio para o reality show. Em abril ele anunciou que estava retornando às pistas em busca de uma vaga para as Olimpíadas de 2024. Em sua primeira competição, sentiu uma lesão e não finalizou a corrida, mas nesta quinta-feira, 6, foi bem no 42º Troféu Brasil de Atletismo, em Cuiabá (MT), e se tornou hexacampeão dos 100m rasos com o tempo de 10s15. Na semifinal, Paulo atingiu o tempo de 9.99s e fez sua melhor marca no ano e só não bateu o recorde brasileiro na prova por regra da medida do vento. Completaram o pódio Rodrigo Nascimento (10s17) e Felipe Bardi (10s20).