STJD revê pena de Bauermann, suspende ex-Santos por um ano e pune outros seis por esquema de apostas 

O Pleno do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta quinta-feira, 6, rever a pena de Eduardo Bauermann, zagueiro ex-Santos, que recebeu 12 jogos de suspensão por envolvimento em esquema de manipulação de jogos para lucro com apostas esportivas. Agora, o defensor está fora do futebol brasileiro por 360 dias, ou seja, praticamente um ano. Depois do escândalo, o jogador rescindiu com o Peixe e acertou Alanyaspor, da Turquia. Inicialmente, o atleta poderá entrar em campo pela equipe turca sem qualquer tipo de restrição. Ele só será impedido de exercer suas funções caso seja penalizado pela Fifa. Além de Bauermann, outros seis atletas foram sancionados em decorrência do caso, com Matheus Gomes (ex-Ipatinga) e Gabriel Tota (ex-Juventude) sendo banidos do futebol. Confira todas penas ao fim da matéria.

A denúncia da Procuradoria do STJD teve como base as provas colhidas pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima. Relator do processo, o auditor Luiz Felipe Bulus afirmou ao votar que os atletas envolvidos em casos de manipulação de resultados mereciam uma pena rigorosa. “É inconteste que somente será possível manter vivo o futebol no nosso país se respondermos adequadamente às infrações de alta gravidade relacionadas com esse tema. Afinal, só pode haver paixão se coexistirem no torcedor uma dúvida e uma certeza: a dúvida sobre quem vencerá a partida e a certeza de que os jogadores do seu time de coração estão ali para jogar e vencer, e não para negociar”, afirmou o relator. “Nesse contexto, independentemente de como serão os resultados dos julgamentos que ocorrerão no âmbito criminal, este Tribunal tem o dever de, respeitados o Contraditório, Ampla Defesa, Devido Processo Legal, dentre outros caros princípios, demonstrar que não tolerará a prática de infrações disciplinares que possam colocar em xeque o futebol brasileiro, como esporte, cultura, paixão e negócio”, completou.

Veja as penas dos atletas no Pleno: