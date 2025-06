Richarlison e Amanda Araújo celebram o nascimento do primeiro filho

O relacionamento entre os dois começou em 2019, mas foi apenas em maio de 2024 que o casal tornou sua união pública

Reprodução/Instagram/@richarlison A chegada do filho representa um novo capítulo na vida do casal



O atacante Richarlison, que defende a Seleção Brasileira, e a influenciadora Amanda Araújo celebraram a chegada do seu primeiro filho. O bebê nasceu em Maringá, no Paraná, pesando 3,5 kg e apresentando boa saúde. O jogador compartilhou momentos especiais do parto em suas redes sociais, demonstrando sua alegria e gratidão à equipe médica que acompanhou o processo.

O relacionamento entre Richarlison e Amanda começou em 2019, mas foi apenas em maio de 2024 que o casal tornou sua união pública. Desde então, eles têm compartilhado momentos de suas vidas juntos, atraindo a atenção dos fãs e da mídia. Atualmente, o jogador reside em Londres, onde atua pelo Tottenham Hotspur.

A chegada do filho representa um novo capítulo na vida do casal. Richarlison, além de ser um destaque no futebol, também se mostra ativo nas redes sociais, onde interage com seus seguidores e compartilha suas experiências pessoais.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA