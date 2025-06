Sevilla anuncia Matías Almeyda como novo técnico

Argentino começou a carreira como treinador logo que pendurou as chuteiras, em 2011, quando ajudou o River Plate a retornar à primeira divisão após o primeiro rebaixamento de sua história

O Sevilla anunciou nesta segunda-feira (16) o argentino Matías Almeyda como seu novo técnico para as próximas três temporadas. Almeyda assumirá a equipe oficialmente em julho, quando iniciará sua segunda passagem pelo clube espanhol, depois de uma etapa como jogador na temporada 1996/1997. O argentino de 51 anos estava desde 2022 no AEK de Atenas, onde conquistou o Campeonato Grego e a Copa da Grécia em sua primeira temporada. Seu retrospecto total no time é de 80 vitórias, 24 empates e 30 derrotas.

Almeyda começou a carreira como treinador logo que pendurou as chuteiras, em 2011, quando ajudou o River Plate a retornar à primeira divisão argentina após o primeiro rebaixamento de sua história. Depois, passou por Banfield (2013-2015) e Chivas Guadalajara do México (2015-2018), onde foi campeão da Liga dos Campeões da Concacaf da temporada 2017/2018. Antes de ir à Europa, ele teve uma passagem pela MLS dos Estados Unidos, no San José Earthquakes (2018-2022), time que comandou em 103 jogos.

