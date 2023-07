Ricky Martin anuncia separação após seis anos de relacionamento

O anúncio do término foi dado pelas redes sociais: ‘Decidimos terminar nosso casamento com amor’

Reprodução/Instagram?@ricky_martin Ricky Martin e Jwan Yosef tem dois filhos - Lucia e Renn



Em suas redes sociais, o cantor porto-riquenho Ricky Martin, de 51 anos, publicou nesta quarta-feira, 6, que decidiu se divorciar de Jwan Yosef depois de seis anos de casamento. “Decidimos terminar nosso casamento com amor, respeito e dignidade para nossos filhos e honrando o que vivemos como casal durante todos esses anos maravilhosos”, escreveu o artista na legenda do post. “Nosso maior desejo agora é continuar tendo uma dinâmica familiar saudável e uma relação centrada na paz e na amizade para dar continuidade à criação conjunta de nossos filhos, preservando o respeito e o amor que temos um pelo outro.” O casal tem dois filhos – Lúcia e Renn. Antes desta relação, Ricky Martin já era pai dos gêmeos Matteo e Valentino, nascidos em 2008. Por meio de uma carta em seu site pessoal, Ricky Martin saiu do armário em 2010. Desde então, ele não esconde seus relacionamentos e afirma que a revelação de sua orientação sexual ajudou na carreira.