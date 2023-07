Britney Spears é agredida por segurança de astro da NBA ao tentar uma foto, diz site

Reprodução/Instagram/britneyspears Britney Spears teria sido atingida no rosto ao abordar o jogador Victor Wembanyama



A cantora Britney Spears foi agredida na noite desta quarta-feira, 5, por um segurança ao tentar tirar uma foto com o astro da NBA Victor Wembanyama. De acordo com o TMZ, o caso aconteceu em um restaurante em Las Vegas, nos Estados Unidos. A dona do hit Toxic estava indo jantar com o marido, Sam Asghari, e mais duas pessoas quando viu o jogador de basquete no local. Ela teria ido atrás dele por ser do seu trabalho. Ao se aproximar do atleta, Britney deu um tapinha no ombro do jogador, foi então que Damian Smith, diretor da equipe de segurança do time San Antonio Spurs, interviu e acertou o rosto da cantora pop. Com o impacto, ela teria caído no chão e seus óculos voado longe. Após se recompor, ela foi jantar. Fontes do TMZ disseram que o segurança foi até a mesa de Britney pedir desculpas, no entanto, a equipe da artista teria feito boletim de ocorrência alegando agressão. As imagens de segurança foram analisadas e, de acordo com uma fonte policial, foi a mão da própria Britney que bateu no rosto dela quando o segurança tirou seu braço do ombro do atleta. Por outro lado, Brian Grajales, um canadense que estava no local e presenciou a cena, afirmou que a cantora foi, sim, agredida pelo segurança e ficou furiosa. Ainda não se sabe se o caso será tratado como uma investigação criminal, pois ao que tudo indica Damian agiu para defender Victor e não para machucar a cantora.