Rihanna tira foto com fãs dentro do seu carro durante passeio em Milão

Grupo encontrou a cantora durante passagem pela Itália e compartilhou vídeos do momento nas redes sociais

Reprodução/Instagram/badgalriri Com muita descontração, Rihanna se despediu do grupo com um "Tchau, fiquem bem"



A cantora Rihanna surpreendeu um grupo de fãs ao convidá-los para entrar em seu carro durante uma passagem pela Itália. Enquanto circulava pelas ruas de Milão, alguns sortudos encontraram a artista em seu veículo e pediram uma foto. Muio simpática, a cantora convidou um grupo de quatro pessoas para entrar no carro, abraçou os fãs e posou para várias fotos. Em um gesto inusitado, a cantora abriu espaço nos bancos do carro para acomodar os fãs, que registraram o momento em um vídeo. Com muita descontração, Rihanna se despediu do grupo com um “Tchau, fiquem bem”.

Some fans had the opportunity to take a picture with #Rihanna inside her car pic.twitter.com/ct3gdV8hx6 — Major Noize (@Major_Noize) February 26, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA