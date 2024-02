No ‘BBB 24’, Wanessa revela que ‘parcela tudo’ no cartão

Esta não é a primeira vez que a cantora fala sobre sua vida financeira no reality show

A cantora Wanessa Camargo revelou em conversa com Yasmin Brunet, Giovanna Pitel e Rodriguinho, que tem o hábito de parcelar todas as suas compras no cartão de crédito. No Big Brother Brasil 2024, Pitel perguntou se Rodriguinho costumava parcelar suas compras, contudo, o brother respondeu que parcela apenas compras grandes, como carros e casas. Já Wanessa Camargou afirmou: “Eu parcelo tudo! Eu tenho que anotar ‘parcela que vai até…’ aí eu acho que eu estou podendo, o cartão vem no susto e eu falo: ‘Não, não gastei tudo isso. Ai eu vou lá e parcelo em dez vezes”. Esta não é a primeira vez que a cantora fala sobre sua vida financeira dentro do reality show. Em outra conversa com Yasmin Brunet, a cantora relatou que tem passado por dificuldades financeiras e, por isso, aceitou o convite para ficar confinada. “Esse é um dos motivos de eu entrar aqui (…) Hoje, quem paga minhas contas sou eu. Estou devendo um monte”, afirmou Wanessa na conversa com a modelo.

