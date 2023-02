Rita Lee faz rara aparição após se curar de câncer no pulmão

Roberto de Carvalho compartilhou um clique da cantora e vários artistas se manifestaram nos comentários

Reprodução/Instagram/ roberto_de_carvalho Roberto de Carvalho postou uma foto de Rita Lee em suas redes sociais



A cantora Rita Lee fez uma rara aparição pelas redes sociais do marido, o músico Roberto de Carvalho, na noite desta segunda-feira, 13. O parceiro de longa data da artista postou uma foto em que ela aparece com uma xícara na mão e na legenda acrescentou vários corações. Aos 75 anos, a rainha do rock brasileiro não é muito ativa nas redes sociais, por isso, a foto postada por Roberto empolgou fãs e famosos. “Que linda sempre!!! Casal amado por todos”, comentou o apresentador Serginho Groisman. “Amo tanto! Feliz em existir na mesma época que a Rita e poder (desde bem pequena) ouvir sua música e acompanhar sua arte”, escreveu uma fã. “Rita, meu amor!! Que saudades”, acrescentou a apresentadora Astrid Fontenelle.

Mell Lisboa, Lucas Fresno, Patricia Pillar, Lulu Santos, Manu Gavassi e Junno Andrade também estão entre os famosos que lotaram a publicação com palavras de carinho e emojis de coração. Em maio de 2021, Rita foi diagnosticada com um tumor no pulmão em estágio inicial. A artista passou por tratamentos de imunoterapia e radioterapia e, em abril do ano passado, Beto Lee, um dos filhos da artista, anunciou que sua mãe estava curada. “Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual”, comentou Beto na ocasião.