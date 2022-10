Roberta Miranda diz que ex a traiu com sua melhor amiga: ‘Paguei na mesma moeda’

Cantora também falou que recebe muitos nudes e que já chegou a manter três relações ao mesmo tempo

Reprodução/Instagram/robertamiranda Roberta Miranda falou que traições inspiraram suas músicas



A cantora Roberta Miranda deu detalhes da sua vida amorosa e contou que já se vingou de um ex-namorado após descobrir que ele a traiu com sua melhor amiga. “Eu já paguei na mesma moeda. Tanto é que fiz a música De Igual Para Igual. Fez com a minha melhor amiga, aí levou com o melhor amigo. No mesmo lugar, na mesma cama, no mesmo colchão. Não tô nem aí. Mas, hoje em dia, eu não faço mais isso. De 15 anos para cá, eu mudei totalmente”, contou a artista no podcast “Foquinha no gshow”. Roberta contou que essa não foi a única vez que ela já foi traída, mas brincou dizendo que os “chifres” foram bons porque inspiraram muita das suas composições. A dona do hit A Majestade, o Sabiá tem feito sucesso nas redes sociais com posts cômicos e também sensuais. Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, a cantora revelou que recebe muitas mensagens ousadas no privado. “Nos directs, eu recebo muita coisa. Nudes masculinos, principalmente. É muita coisa, é enorme”, brincou. Aos 66 anos, Roberta segue com uma vida amorosa animada, mas a Rainha do Sertanejo sente que sua postura hoje é diferente: “Ainda sou muito tímida na relação. Eu não sei falar ‘eu te quero’. Eu não sei ser direta. Eu dou a entender, eu cortejo. Até uns 44 anos, eu era terrível. Eu tinha duas, três pessoas ao mesmo tempo. Não tinha esse problema”.