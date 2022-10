Vitão esclarece se está vivendo affair com ator após suposta conversa vazar

Cantor não gostou nada de ver sua vida pessoal sendo especulada: ‘Já quase f*deram com a minha vida’

Reprodução/Instagram/vitao Vitão negou que está vivendo um affair com Kendell Lyns



O cantor Vitão decidiu se manifestar após ser divulgado que ele estaria vivendo um affair com o ator e tarólogo Flávio Lopez, também conhecido como Kendell Lyns. O assunto repercutiu após um suposto print de uma conversa entre o ex-namorado de Luísa Sonza e o ator ser divulgado pela colunista Fabia Oliveira, do Em Off. Vitão negou o affair e disse que o print é falso. “Muita gente me mandou uma matéria mentirosa sobre minha vida pessoal, que eu deveria viver em paz, com uma suposta conversa minha com um cara”, comentou o artista nos stories do Instagram. “Criaram um print fake, mais uma vez um print fake na minha vida. Vocês já quase f*deram com a minha vida por completo, com meu trabalho, com minha carreira por causa de print fake, então para com essa porr*, pelo amor de Deus. Vocês só não acabaram com a minha carreira porque eu sou um gigante artista, porque eu sou muito talentoso e muito f*dão. Se fosse um pouco menos, eu já não estava aqui, vocês já tinham f*dudido comigo de vez e acabado com a minha vida.”

O cantor foi alvo de muitas polêmicas quando namorou com a dona do hit Cachorrinhas e um suposto comentário que ele teria deixado em uma foto de Luísa com seu ex-marido, o humorista Whindersson Nunes, virou meme. No comentário em questão, Vitão teria escrito: “Meu casal”. O cantor disse que prefere não comentar sobre esse tipo de notícia, mas decidiu se posicionar desta vez porque foi questionado sobre o assunto até por sua família. “Sempre fico muito quieto em relação a coisas que eu acho ridículas como essa porque prefiro não dar nem ibope para isso, prefiro não aumentar o assunto e fingir que não tenho nada a ver com isso. Mas, querendo ou não, isso chega nas pessoas, muita gente veio falar sobre isso comigo. Minha avó me ligou agora de manhã falando: “Vitor, o que está acontecendo? Isso é verdade?’. Então parem, por favor. Estou fazendo um apelo”, declarou. Kendell Lyns também comentou sobre o assunto em suas redes sociais. Assim como Vitão, ele negou que eles estejam vivendo um affair.