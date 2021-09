Roberto Carlos presta homenagens ao filho, Dudu Braga: ‘Insubstituível’

Cantor compartilhou fotos e um vídeo de uma entrevista antiga no qual fala do filho

Sempre reservado, o cantor Roberto Carlos usou as redes sociais para fezer homenagens ao filho, Dudu Braga, que morreu na última quarta-feira, 8, aos 52 anos, vítima de um câncer. “Dudu, você para nós é inesquecível e insubstituível. Até breve”, escreveu a equipe do rei em um post no qual Dudu aparece em várias fotos com o pai. Também foi postado no Instagram uma antiga entrevista de Roberto na qual a apresentadora Ana Furtado pergunta se o cantor possui algum ídolo. “Eu tenho um grande ídolo na minha vida, meu filho. O Dudu é fantástico, ele é o máximo”, respondeu o artista emocionado. Ana Furtado chegou a comentar: “Que bonito, Roberto”. Dudu é um dos quatro filhos do cantor e sua mãe, Cleonice Rossi, morreu em 1990, vítima de um câncer de mama. O produtor musical vinha lutando contra a doença há alguns anos. Em 2019, ele precisou passar por dois tratamentos ao descobrir um câncer no pâncreas. Atualmente, ele travava uma luta contra um câncer de peritônio.

