Tatá Werneck encurrala MC Daniel e questiona affair com Yasmin Brunet: ‘Você está apaixonado?’

Boatos de namoro entre cantor e modelo surgiram após os dois participarem de festa de aniversário da avó do funkeiro

Reprodução/Rede Globo MC Daniel respondeu pergunta de Tatá Werneck sobre suposto affair com a modelo brasileira



A humorista Tatá Werneck encurralou o cantor MC Daniel com uma pergunta constrangedora na noite de terça-feira, 8. Durante a transm issão ao vivo do Prêmio Multishow, a apresentadora questionou o funkeiro sobre o suposto affair que ele estaria vivendo com a modelo Yasmin Brunet. “Você está namorando”, disse Tatá. Envergonhado, Daniel ficou em silêncio e fugiu da pergunta. “Estou muito feliz de estar no Multishow”, declarou. Logo depois, a atriz pediu para ele dar um furo de reportagem para ela. “Vou casar, vou namorar, vou ter uma família linda igual a sua”, respondeu o MC. “Então ela está grávida? Foi isso que eu entendi?”, questionou Werneck.

Como o site da Jovem Pan mostrou, surgiram boatos de que Brunet e MC Daniel estariam se conhecendo melhor. Os dois foram vistos juntos em baladas e restaurantes, além da modelo ter ido a uma festa de aniversário de um familiar do funkeiro. Ela chegou a posar em uma foto com o cantor e sua avó. Antes do affair com Yasmin, MC Daniel estava em um relacionamento de idas e vindas com a atriz Mel Maia. O anúncio do término, após breve reconciliação, ocorreu em 29 de agosto, quando o funkeiro reforçou que ambos “seguiam amigos”. O ex-casal estava junto desde outubro de 2022.