Hein? Robert Pattinson diz que tem cheiro de lápis de cera

Divulgação/Esquire Robert Pattinson será o Batman no cinema



Em entrevista para a revista Allure, Robert Pattinson deu uma declaração curiosa sobre o seu próprio cheiro. “Muitas pessoas dizem que eu tenho cheiro de lápis de cera”, afirmou.

O entrevistador, incrédulo, ainda reforçou: “Como se você fosse feito de cera?”, para que Pattinson respondeu: “Sim, como se eu fosse embalsamado!”

Recentemente, o ator foi eleito o homem “mais bonito” do mundo de acordo com um método científico. Sobre isso, ele é categórico: “É estranho. Nunca fui muito aberto a ser o cara do papel do personagem bonito, porque sempre fui desajeitado ao encontrar as pessoas.”

Pattinson será Bruce Wayne no aguardado “The Batman”, de Matt Reeves. Na semana passada, o diretor mostrou a primeira imagem de Robert com o uniforme do Homem-Morcego.