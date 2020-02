Robert Pattinson aparece como Batman em 1ª imagem oficial; confira

Reprodução Robert Pattinson será o Batman em longa aguardado de Matt Reeves



O diretor Matt Reeves surpreendeu os fãs ao revelar as primeiras imagens de Robert Pattinson com o uniforme do Batman para o novo filme do herói, “The Batman”.

No clipe, que tem trilha sombria do compositor Michael Giacchino, Pattinson aparece diante de uma luz vermelha e é possível ver o uniforme do Homem-Morcego.

Em entrevista recente para a Variety, Robert afirmou que, ao colocar a armadura, “se sente imediatamente poderoso”. “É muito incrível, algo que é muito difícil de vestir, tem todo um ritual meio humilhante, com cinco pessoas tentando te enfiar no negócio. Mas depois é tipo ‘sim, me sinto forte’.”

O longa está previsto para estrear em 25 de junho de 2021 e tem elenco estrelado: Zoe Kravitz será a Mulher-Gato, Colin Farrell o Pinguim, Paul Dano ficará como o Charada, Jeffrey Wright no papel de James Gordon e Andy Serkis como Alfred Pennyworth.