Rodrigo Hilbert tem CNH suspensa por excesso de velocidade

Artista acusa o município do Rio de Janeiro e o Detran-RJ de supostas irregularidades no trâmite de um auto de infração

Reprodução/Instagram/@rodrigohilbert Rodrigo Hilbert



Rodrigo Hilbert, conhecido apresentador e famoso por sua imagem de “homem perfeito”, teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa devido a infrações de trânsito. Hilbert luta na Justiça do Rio de Janeiro para contestar a decisão das autoridades, que o impediu de levar seus filhos à escola. Ele acusa o município carioca e o Detran-RJ de supostas irregularidades no trâmite de um auto de infração por transitar com excesso de velocidade na Linha Amarela. O caso será julgado pelo 2º Juizado Especial de Fazenda Pública da Capital.

*Reportagem produzida com auxílio de IA