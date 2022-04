Rodrigo Mussi passa por nova cirurgia e irmão fala sobre estado do ex-BBB

Procedimento aconteceu na perna direita do gerente comercial e, segundo seu irmão, foi um sucesso

Reprodução/Instagram/rodrigo.mussi Rodrigo Mussi passou por uma nova cirurgia, desta vez na perna direita



O ex-BBB Rodrigo Mussi passou por uma nova cirurgia nesta quinta-feira, 7. Nas redes sociais, o irmão dele, Diogo Mussi, tranquilizou os fãs dizendo que deu tudo certo. “A cirurgia na perna direita do Rod foi um sucesso. Vamos continuar nessa corrente positiva, isso tem muito poder! Obrigado”, escreveu nos stories do Instagram. Rodrigo sofreu um acidente de carro na última quinta-feira, 31. Após assistir a final do Campeonato Paulista, em Osasco, ele pediu um carro por aplicativo com destino à Consolação. No caminho, o motorista Kaique Reis bateu na traseira de um caminhão. Depois do acidente, o condutor do veículo disse que cochilou ao volante e afirmou que Rodrigo estava sem o cinto de segurança. Com o impacto da batida, o ex-BBB teria sido arremessado para frente e sofreu traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. Ele foi internado na UTI do Hospital das Clínicas e já passou por uma múltipla cirurgia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, que instaurou um Inquérito Policial averiguar “todas as circunstâncias relativas ao fato”.