Rosa Magalhães, maior campeã do carnaval do Rio, morre aos 77 anos

Carnavalesca também era professora e cenógrafa responsável pela cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos Rio, em 2016

Reprodução/YouTube/ImaginaRioProduções A primeira conquista como carnavalesca ocorreu somente em 1982, no Império Serrano



Morreu, na madrugada desta sexta-feira (26), Rosa Magalhães, aos 77 anos. A informação foi confirmada pelo Império Serrano, e a causa da morte foi um infarto. Tendo participado por mais de 50 anos do Carnaval do Rio de Janeiro, Rosa marcou seu nome como uma das maiores ganhadoras da festa, com sete títulos conquistados. Seu início foi em 1970, como assistente no Salgueiro — escola que viria a ser campeã no ano seguinte. A primeira conquista como carnavalesca ocorreu somente em 1982, no Império Serrano. Seu auge ficou marcado entre os anos de 1994 e 2001, quando acumulou cinco dos oito campeonatos pela escola Imperatriz Leopoldinense. As conquistas aconteceram, respectivamente, nos anos de 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001. Com o destaque e sucesso, Rosa se tornou a grande dama do Carnaval Carioca. Seu último título veio em 2013, na Unidos de Vila Isabel. Em 2023, Magalhães representou o Paraíso do Tuiuti, conquistando o oitavo lugar. Além do Carnaval, Rosa venceu um prêmio Emmy na categoria figurino por seu trabalho na abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro.

Em 2016, a carnavalesca foi responsável pela cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio. Diversas escolas de samba do Rio de Janeiro se solidarizaram com a morte de Rosa. A Imperatriz Leopoldinense, onde Rosa foi campeã cinco vezes, declarou que “falar de Rosa Magalhães é falar da história da Imperatriz”, e que “Rosa promoveu desfiles inesquecíveis aos olhos do público e de toda a crítica, e sempre estará marcada por sua elegância, pela entrega magistral em seus trabalhos, e principalmente por sua brasilidade nas histórias que contou ao longo de todo esse tempo”.