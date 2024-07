Branco Mello, dos Titãs, passará por cirurgia para retirada de um novo tumor nas amígdalas

Segundo o comunicado de sua equipe, o músico de 62 anos ficará um período afastado dos shows e retornará quando estiver recuperado; Caio Góes assumirá o baixo até a sua volta

Reprodução/Instagram/@brancomello Branco Mello tem lutado contra a reincidência de tumores que afetaram a área da garganta



Branco Mello, dos Titãs, anunciou em suas redes sociais nesta terça-feira (23), que passará por uma nova cirurgia. Desta vez será para a retirada de um pequeno tumor inicial, localizado em uma das amígdalas, que foi detectado em um exame de rotina. Segundo o comunicado de sua equipe, o músico de 62 anos ficará um período afastado dos shows e retornará quando estiver completamente recuperado. “Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre seguirão cumprindo a agenda de shows com o músico Caio Góes, que assumirá o baixo até a sua volta”, diz a nota.

Conhecido por seu trabalho no Titãs, onde atua como músico, cantor e compositor há mais de 40 anos, Mello tem lutado contra a reincidência de tumores que afetaram a área da garganta. Em 2020, quando a doença foi diagnosticada pela primeira vez, Mello foi submetido a radio e quimioterapia, tratamentos que eliminaram o tumor.

Em 2021, com a volta do tumor, ele precisou passar por um cirurgia para a retirada da laringe, o que afetou sua corda vocal esquerda. Em 2022, um novo tumor, dessa vez, na base da língua, o levou para outra cirurgia. Uma hemorragia o deixou em estado grave na UTI.

Por conta das cirurgias e da traqueostomia ao qual foi submetido, Mello teve dúvidas se poderia voltar a cantar. Com a ajuda de fonoaudiólogos, aprendeu a usar outras regiões da voz e foi ovacionado na turnê Encontro, com a qual se reuniu com os membros originais dos Titãs entre 2023 e 2024.

Recentemente, Mello, Tony Bellotto e Sérgio Britto, os remanescentes do grupo, lançaram o projeto “Microfonado”. No álbum, Mello canta músicas como “Como É Bom Ser Simples”, com participação de Preta Gil, Cabeça Dinossauro, com participação do rapper Major RD.

