Rumores de romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. agitam as redes sociais

Seguidores tiram conclusões a partir de interações, posts e aparições dos dois na internet; post enigmático de Zé Felipe contribuiu para os boatos

A vida pessoal de Virginia Fonseca tem sido alvo de atenção desde que ela e Zé Felipe terminaram seu relacionamento em maio. Surgiram especulações sobre um possível romance entre ela e o jogador Vinicius Júnior, do Real Madrid, impulsionadas por interações que ambos tiveram nas redes sociais. A assessoria de Virginia se limita a afirmar que “não há” informações a serem compartilhadas.

Recentemente, a influenciadora digital se despediu de seus seguidores mais cedo, o que levou muitos a especularem sobre sua presença na festa de aniversário de Vini Jr., que aconteceu na mesma data em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro. No dia seguinte, quando Virginia deu as caras nas redes sociais, diversos seguidores concluíram que ela estava de ressaca, tirando conclusões por si próprios.

Os fãs começaram a notar que Vini Jr. havia comentado uma foto de Virginia, o que intensificou as suposições sobre um possível relacionamento entre os dois. A interação nas redes sociais foi vista como um sinal de que algo poderia estar acontecendo entre eles, gerando ainda mais curiosidade entre os admiradores.

Após o aumento das especulações, Zé Felipe fez uma postagem enigmática, onde aparece usando uma camiseta com o número 10. Essa imagem foi interpretada por muitos como uma referência ao jogador Vini Jr., o que adicionou mais combustível às conversas sobre a vida amorosa de Virginia e suas possíveis implicações. Na ausência de Neymar, é Vinicius quem assume a camisa 10 na seleção brasileira.

