Influenciadora diz ter recebido notificação judicial por marca de Virginia Fonseca após vídeo com críticas a cosméticos

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Karen Bachini disse ter se sentido intimidada e viu ação como tentativa de censura; ela afirma que sua análise foi técnica, cautelosa e amparada no direito à liberdade de expressão

Reprodução/YouTube/Karen Bachini Karen Bachini fala sobre a notificação que recebeu em vídeo divulgado em seu canal no YouTube



A influenciadora de beleza Karen Bachini afirmou ter recebido uma notificação extrajudicial da Wepink, marca de cosméticos da empresária e também influenciadora Virginia Fonseca. A medida foi tomada após Karen publicar uma resenha crítica sobre produtos da empresa. Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira (12), Karen disse ter se sentido intimidada pela notificação, que interpretou como uma tentativa de censura. “O que eu entendi é que há uma ameaça: se eu não retirar o meu vídeo do ar e me retratar, eles vão abrir um processo”, afirmou.

Segundo Karen, sua equipe jurídica avaliou que a notificação segue um padrão de conduta da marca diante de críticas negativas. Ela afirma que sua análise dos produtos foi técnica, cautelosa e amparada no direito à liberdade de expressão e informação. A influenciadora também destacou que a crítica foi baseada em relatos de consumidores que relataram reações adversas, como queimaduras nas córneas, alergias e inflamações oculares. “A marca prefere calar as críticas, não aceita críticas, só aceita elogios. Preferem abafar o caso a prestar assistência”, declarou.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ela concluiu o vídeo defendendo a importância do debate público e da transparência no setor de beleza. “Meu compromisso sempre foi com o público. Não é justo que tentem silenciar quem está fazendo seu trabalho de forma honesta.” A Wepink não deu sua versão até o momento. Caso se manifeste ou procure a Jovem Pan, a este texto será atualizado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA