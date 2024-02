Sabrina Sato diz que o segredo para aguentar o Carnaval é ter ‘fogo’

Rainha de bateria da Gaviões da Fiel e da Vila Isabel, a apresentadora desfila nesta segunda-feira, 12, na Marquês de Sapucaí

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Sabrina é rainha de bateria da Gaviões da Fiel e da Vila Isabel, escola que desfila nesta segunda-feira, 12



A apresentadora Sabrina Sato, musa do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, disse que o segredo para aguentar os quatro dias de folia é ter “fogo”. “Eu estou virada e eu nunca fico doente. Ano passado que fiquei um pouco gripada, mas o segredo é ter fogo”, disse a rainha de bateria da Gaviões da Fiel e da Vila Isabel, escola que desfila nesta segunda-feira, 12, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Sabrina está solteira há quase um ano. Em março de 2023, ela se separou de Dudu Nagle. Solta no Carnaval, ela lembrou dos tempos passado em que curtia até altas horas, era a última a ir embora das festas e curtia e beijava. “Temos que viver o hoje. Mas hoje eu ainda não beijei”, afirmou.