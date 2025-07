Camila Queiroz está grávida de Klebber Toledo: ‘Há 5 meses esperando o amor da nossa vida’

Casal está junto desde 2016, quando se conheceram durante as gravações da novela ‘Êta Mundo Bom!’; casamento foi em 2018

Montagem/Instagram Camila Queiroz está grávida de cinco meses de Klebber Toledo



Camila Queiroz está grávida de cinco meses de Klebber Toledo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (11), em uma publicação conjunta no Instagram com fotos da família e a legenda: “Há 5 meses esperando o amor da nossa vida”. Casal está junto desde 2016, quando se conheceram durante as gravações da novela Êta Mundo Bom!. Eles se casaram em 2018. Os fãs da atriz já tinham cobrado a ausência dela e Klebber na nova novela Êta Mundo Melhor, agora explicada pela gravidez.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Antes, a trama justificou a ausência da atriz de outra forma, com uma carta deixada por ela para Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi). No final do folhetim de 2016, Mafalda teve um final feliz com Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), após a jovem abandonar Romeu (Klebber Toledo) no altar. Em Êta Mundo Melhor, o contrário acontece: ela abandona Zé dos Porcos e foge com seu antigo noivo, comunicando isso na carta.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo