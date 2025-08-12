Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Sabrina Sato exibe lado sensual em novo ensaio de lingerie

Reprodução/Instagram/@sabrinasato Sabrina Sato Nas postagens, a apresentadora aparece radiante, vestindo apenas um sutiã e uma calcinha

Sabrina Sato, aos 44 anos, decidiu compartilhar com seus seguidores um novo ensaio fotográfico que exibe um lado mais sensual. Nas postagens, a apresentadora aparece radiante, vestindo apenas um sutiã e uma calcinha. Em tom descontraído, ela comentou: “Uma tarde tranquila, mesmo com o frio de São Paulo”, ao publicar as imagens em seu Instagram. Os admiradores de Sabrina não hesitaram em expressar sua admiração nos comentários. Uma internauta destacou: “Muito linda”, enquanto outra a elogiou com um simples “Maravilhosa”. Uma terceira fã a chamou de “Musa”.

O marido de Sabrina, o ator Nicolas Prattes, de 28 anos, também fez questão de deixar sua mensagem de apoio. Ele compartilhou uma reflexão poética: “O que é a vida? É uma maravilha. A vida é uma maravilha”, acompanhada de emojis de coração.

 
*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicado por Fernando Dias

